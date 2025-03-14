Власти Украины удивились словам Рютте об отказе Киеву в членстве в НАТО

TASS/AP/Virginia Mayo Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и глава минюста Украины Ольга Стефанишина удивилась высказываниям генсека НАТО Марка Рютте об отказе Киеву в членстве в организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии