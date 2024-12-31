Фермеры Франции заявили о проведении мобилизации ради встречи с Байру

Очередная протестная акция французских фермеров была назначена на 5 января 2025 года, заявил Патрик Легра, пресс-секретарь сельскохозяйственного профсоюза la Coordination Rurale, 30 декабря пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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