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Политика как она есть

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В небе над Днепропетровской областью замечена авиация ВСУ с ракетами Storm Shadow

В небе над Днепропетровской областью замечена авиация ВСУ с ракетами Storm Shadow

В небе над Днепропетровской областью замечена украинская авиация с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов пишет в Telegram-канале.

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