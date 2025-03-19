Показан первый полёт американского истребителя F-15EX 17 марта 2025 года F-15EX совершил свой первый полёт, ознаменовав новую веху в модернизации боевой авиации США.
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Показан первый полёт американского истребителя F-15EX 17 марта 2025 года F-15EX совершил свой первый полёт, ознаменовав новую веху в модернизации боевой авиации США.
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