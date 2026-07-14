О решении МОК отменить бан для России

С одной стороны, надо признать заслугу Дегтярёва, который грамотно и системно гнул эту линию. Как и то, что ставка Путина сработала — через суды и споры вернуть сборную в систему МОК, а не создавать альтернативное движение без Запада.
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