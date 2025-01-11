Какое неприличное поведение у русских в других странах считается хорошим тоном

Практически во всех российских пособиях по этикету указано, что чавканье за столом неприлично. Считается, что воспитанный человек чавкать во время приема пищи не станет – по крайней мере в присутствии других людей.
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