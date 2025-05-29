С честью выполнил свой долг: в Туриловке открыли мемориальную доску Ивану Гончару

22 мая в Туриловке прошел митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски выпускнику местной школы Гончару Ивану Александровичу, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии