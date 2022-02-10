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Дориан Финни-Смит подпишет контракт на 52 млн с «Далласом»

Форвард Дориан Финни-Смит близок к тому, чтобы продлить соглашение с «Далласом». Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, договор будет рассчитан на 4 года, за которые игрок получит52 млн долларов.

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