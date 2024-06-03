ОПЕК+ продлил срок ограничений на добычу Действующие в этом году квоты продлены на 2025 год - такое решение было принято странами ОПЕК+.
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ОПЕК+ продлил срок ограничений на добычу Действующие в этом году квоты продлены на 2025 год - такое решение было принято странами ОПЕК+.
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