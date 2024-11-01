По мнению сторонников теорий, спутник «Черный рыцарь» представляет собой потерпевший крушение космический корабль.
Тайна спутника «Черный рыцарь» раскрыта: НАСА идентифицировали объект
Комментарии
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anatoliy
Знаете я задал вопрос в поисковике сколько спутников мотается вокруг земли.Ответ был не менее 25 тысяч.Сейчас их вдвое больше.Мы ведь должны видеть их ночью или днём? Да и не могут они так бесконечно уклоняться друг от друга.Может там тоже правила есть? Но вот если они стационарно висят,тогда это всё объясняет.Потом задал вопрос куда смотрят спутниковые тарелки?Ответ на экватор.В Эквадоре тарелки смотрят вверх.Ложь .Посмотрел тарелки также смотрят на вышки.Т.е придумали название но к спутникам тарелки отношения не имеют.Вот так можно узнавать правду и в том числе по Дарвину.
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13 час.
Александр Почекунин
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10 час.
Karmadon
Разделите 25 тысяч на площадь поверхности Земли, а затем еще на 1000 – получите примерную плотность спутников на км куб. Теперь можете прикинуть вероятность их столкновения. С какого боку тут Дарвин, непонятно.
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6 час.
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