Трое мужчин обвиняются в жестоком убийстве жителя Могочи (18+)

30-летний забайкалец, 47-летний житель Хабаровского края и 43-летний житель Красноярского края обвиняются в жестоком убийстве 43-летнего жителя Могочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии