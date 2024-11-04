Лезвия или С 7-м ноября тебя, дедушка!

Супруга Александра Эдуардовича лишних трат не любила, и вот из-за этой её хозяйственной жилки, он каждое утро неимоверно мучился, поскольку, среди прочего, Анастасия Николаевна экономила и на мужниных бритвенных станках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии