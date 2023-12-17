Вышневолоцкой журналистке присвоили почётное звание

В День Конституции в торжественной обстановке губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил генеральному директору «Телерадиовещательная компания «Вышневолоцкое телевидение»Ольге Комеловой свидетельство о присвоении звания «Почетный журналист Тверской области».
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