Администрация Среднеуральска: медведей в округе нет и быть не может

Администрация Среднеуральска назвала недостоверными появившиеся в соцсетях сообщения о медведице с детёнышем у железнодорожного переезда, сославшись на данные лесничества и профильных служб.
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