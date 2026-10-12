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Комитет Госдумы по экономполитике поддержал проект федерального бюджета

Комитет Госдумы по экономполитике поддержал проект федерального бюджета

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, предусматривающий рост ненефтегазовых доходов, увеличение резервов ФНБ и индексацию социальных выплат.

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