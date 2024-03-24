Криминальная миграция

Вчера пришла мысль - татупеда должны хотя бы на МЕСЯЦ переселиться в те районы, где эти этнические анклавы. И БЕЗ ОХРАНЫ переселиться. Вкусить, так сказать, всю прелесть бытия. С экранов трындеть - под надёжной охраной - это одно. А в Котельниках, в пятиэтажках месяц прожить - это и есть РЕАЛЬНОСТЬ.

Нина Грекова

Мне не понятно... зачем писать, что будут проверки в ТК "Садовод" - это предупреждение... кому надо? И это не единичный случай - наши политологи, корреспонденты, в открытую говорят ... что нужно сделать... (касаемо СВО и не только). Для меня - это ... информация для наших врагов.