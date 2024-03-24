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Криминальная миграция

Криминальная миграция

Существуют разные мигранты - и все употребляют термины "нелегальный мигрант", "трудовой мигрант", но нет одного термина, который очень нужен и важен в настоящее время - криминальный мигрант.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Пиши проще - ОПГ.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Вчера пришла мысль - татупеда должны хотя бы на МЕСЯЦ переселиться в те районы, где эти этнические анклавы. И БЕЗ ОХРАНЫ переселиться. Вкусить, так сказать, всю прелесть бытия. С экранов трындеть - под надёжной охраной - это одно. А в Котельниках, в пятиэтажках месяц прожить - это и есть РЕАЛЬНОСТЬ.
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1 час.
Нина Грекова
Мне не понятно... зачем писать, что будут проверки в ТК &quot;Садовод&quot; - это предупреждение... кому надо? И это не единичный случай - наши политологи, корреспонденты, в открытую говорят ... что нужно сделать... (касаемо СВО и не только). Для меня - это ... информация для наших врагов.
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1 час.

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