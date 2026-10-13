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«Аварийный тормоз» для союза: почему в ЕС призвали дать возможность блокировать поступающие из Брюсселя законы

«Аварийный тормоз» для союза: почему в ЕС призвали дать возможность блокировать поступающие из Брюсселя законы

Германия, Италия и Бельгия предложили ввести в Евросоюзе «аварийный тормоз» для новых законов, которые создают чрезмерную нагрузку на бизнес.

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