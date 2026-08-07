«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России

Владимир Васильев: В США началось что-то вроде паники — Москва наносит мощные удары по Украине, да еще помогает Ирану Ирина Мишина На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Васильев Леонид Крутаков Свежая сенсация — Украина не получит от США лицензии на производство ракет для ЗРК «Patriot».