Картину «Вечер богатырства Киевского» кисти Рериха доставят из Ленобласти в Эрмитаж

Полотно выставят на экспозиции в честь юбилея художника Сотрудники Музейного агентства Ленобласти заботливо и надежно упаковали картину «Вечер богатырства Киевского» и отправили из Музея-усадьбы Николая Рериха в Изваре в Государственный Эрмитаж.
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