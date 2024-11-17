Картину «Вечер богатырства Киевского» кисти Рериха доставят из Ленобласти в Эрмитаж

Полотно выставят на экспозиции в честь юбилея художника Сотрудники Музейного агентства Ленобласти заботливо и надежно упаковали картину «Вечер богатырства Киевского» и отправили из Музея-усадьбы Николая Рериха в Изваре в Государственный Эрмитаж.