«Надеюсь, что к выходным они уже будут дома!» — счастливый Басков раскрыл имя родившегося сына

В далеком 2006 году у Николая Баскова родился замечательный сын от Светланы Шпигель. Тогда артисту было всего 29, он был молод, но уже готов для того, чтобы стать отцом и научиться заботиться о собственном ребенке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии