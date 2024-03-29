Премьер Госсовета КНР пообещал содействовать обновлению оборудования и программам трейд-ин в отношении потребительских товаров

Пекин, 28 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в четверг пообещал принять конкретные меры по содействию крупномасштабному обновлению оборудования и программам трейд-ин в отношении потребительских товаров в целях содействия экономической трансформации и улучшения качества жизни населения.