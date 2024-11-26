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Минобороны: силы ПВО уничтожили за ночь 39 дронов ВСУ над российскими регионами

Минобороны: силы ПВО уничтожили за ночь 39 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские системы ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «В течение <…> ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

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