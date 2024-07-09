На Ростокинской открылась выставка изразцов с интересной историей

В галерее «Ростокино» можно посмотреть выставку художника-реставратора Николая Любимова «Тепло рук». Экспозиция познакомит с изразцами, которыми раньше украшали печи и фасады зданий, а сегодня делают и как самостоятельные произведения искусства.