На Ростокинской открылась выставка изразцов с интересной историей

В галерее «Ростокино» можно посмотреть выставку художника-реставратора Николая Любимова «Тепло рук». Экспозиция познакомит с изразцами, которыми раньше украшали печи и фасады зданий, а сегодня делают и как самостоятельные произведения искусства.
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