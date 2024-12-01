В Бишкеке состоится I международный конкурс артистов балета

Первый международный конкурс артистов балета «Улуу Элес», посвященный 90-летию со дня рождения известного киргизского балетмейстера Урана Сарбагышева, пройдет в Национальном театре оперы и балета имени А.
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