Внучке Алена Делона уже за 30 и от её красоты слепит глаза: Как сейчас выглядит очаровательная Элисон ле Борж и чем занимается Алиса ЕфремоваСколько сердец завоевал в сво время невероятно красивый и известный французский актр Ален Делон.