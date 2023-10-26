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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел трейлер ремейка ARK: Survival Ascended с новой графикой на Unreal Engine 5. Раскрыты сис...

Вышел трейлер ремейка ARK: Survival Ascended с новой графикой на Unreal Engine 5. Раскрыты сис...

Вышел трейлер ремейка ARK: Survival Ascended с новой графикой на Unreal Engine 5. Раскрыты системные требованияРазработчики из Studio Wildcard опубликовали релизный трейлер выживача ARK: Survival Ascended, который представляет собой ремейк ARK: Survival Evolved, созданный на базе движка Unreal Engine 5.

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