Вышел трейлер ремейка ARK: Survival Ascended с новой графикой на Unreal Engine 5. Раскрыты сис...

Вышел трейлер ремейка ARK: Survival Ascended с новой графикой на Unreal Engine 5. Раскрыты системные требованияРазработчики из Studio Wildcard опубликовали релизный трейлер выживача ARK: Survival Ascended, который представляет собой ремейк ARK: Survival Evolved, созданный на базе движка Unreal Engine 5.
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