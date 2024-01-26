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За пользователями iPhone шпионили через уведомления

За пользователями iPhone шпионили через уведомления

Создатели приложений для iPhone нашли новый способ собирать данные пользователей. Выяснилось, что многие приложения собирают информацию о времени безотказной работы системы, локальных данных, языке клавиатуры, доступной памяти, состоянии батареи, об использовании памяти, модели устройства и яркости дисплея.

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