За пользователями iPhone шпионили через уведомления

Создатели приложений для iPhone нашли новый способ собирать данные пользователей. Выяснилось, что многие приложения собирают информацию о времени безотказной работы системы, локальных данных, языке клавиатуры, доступной памяти, состоянии батареи, об использовании памяти, модели устройства и яркости дисплея.