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Схема «ипотечного донорства» в России вызывает серьезные риски для участников

Схема «ипотечного донорства» в России вызывает серьезные риски для участников

В России возросло число случаев, когда люди обращаются к так называемому «ипотечному донорству». Это происходит, когда человек, не отвечающий условиям для льготного кредита, просит родных или знакомых с детьми выступить в роли созаемщиков по семейной программе.

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