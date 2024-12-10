Схема «ипотечного донорства» в России вызывает серьезные риски для участников

В России возросло число случаев, когда люди обращаются к так называемому «ипотечному донорству». Это происходит, когда человек, не отвечающий условиям для льготного кредита, просит родных или знакомых с детьми выступить в роли созаемщиков по семейной программе.
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