Короткое замыкание привело к пожару в многоквартирном доме Усть-Кута

27 августа в Усть-Куте произошел пожар в многоквартирном доме на улице Кирова. Сообщение о возгорании квартиры на третьем этаже поступило в 22:12 по иркутскому времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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