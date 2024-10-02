Врач-психотерапевт Крашкина: частая зевота может говорить о хронической усталости

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, о чем говорит частая зевота. Об этом сообщает РИАМО. По словам специалиста, частые зевки могут указывать на недостаток кислорода в мозге из-за неправильного дыхания или проблем со сном.
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