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Трое молодых ученых из Ивановской области получат гранты на научно-исследовательские работы по программе «Умник»

Трое молодых ученых из Ивановской области получат гранты на научно-исследовательские работы по программе «Умник»

В Фонде содействия инновациям подвели итоги грантового конкурса «Умник-2026», который направлен на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых инноваторов.

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