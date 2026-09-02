Битва за стол: 7 историй о том, как попасть в культовые рестораны мира

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Екатерина Пугачева, председатель жюри The World's 50 Best Restaurants в регионе Россия, Восточная Европа, Центральная Азия «В Бангкоке есть ресторан южнотайской кухни Sorn, который стал популярным сразу после открытия в 2018 году.