Правительство одобрило перераспределение средств Дорожного фонда

Правительство Молдовы по инициативе Министерства инфраструктуры и регионального развития утвердило изменения в Программу распределения средств Дорожного фонда на содержание и ремонт национальных автомобильных дорог общего пользования в 2023 году.
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