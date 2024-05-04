Чат-бот Crok будет резюмировать новостную информацию для подписчиков социаль...

Чат-бот Crok будет резюмировать новостную информацию для подписчиков социальной сети XПрограммные роботы уже пишут новостные материалы, а теперь их планируется привлечь и к обобщению актуальной информации на интересующие конкретных пользователей темы.
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