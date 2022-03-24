«Речь о создании системы полномасштабных производительных сил» Юрий Крупнов о создании 70 новых индустрий, способных спасти экономику России

Член Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, член Федсовета ПАРТИИ ДЕЛА Юрий Крупнов в интервью «Регионам России» рассказал о стратегии вывода национальной экономики из кризиса в условиях ожесточенной санкционной политики стран Европы и США.
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