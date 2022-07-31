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Где смотреть Англия — Германия финал женского Евро 2022: во сколько, время начала, какие каналы покажут игру 31 июля

В воскресенье 31 июля в Лондоне, на стадионе Уэмбли, состоится финал чемпионата Европы по футболу 2022 среди женщин, между сборными Англии и Германии.

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