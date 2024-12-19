ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Вопрос пенсионера из ДНР Леонида Шепилова, который спросил российского президента Владимира Путина о подтверждении трудового стажа после утраты трудовой книжки в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ, уже решился.
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