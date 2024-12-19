Пушилин заявил о решении заданного Путину вопроса от пенсионера из ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Вопрос пенсионера из ДНР Леонида Шепилова, который спросил российского президента Владимира Путина о подтверждении трудового стажа после утраты трудовой книжки в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ, уже решился.