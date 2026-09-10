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Царьград

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Трамп уже рассматривает встречу с Путиным для обсуждения Украины

Трамп уже рассматривает встречу с Путиным для обсуждения Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о потенциальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Основным вопросом станет урегулирование конфликта на Украине, возможно также участие президента Зеленского и проведение встречи в Абу-Даби.

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