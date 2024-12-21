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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Сальников: «Рылов и Колесников могут получить нейтральный статус. Мотивация у них есть»

— Правильно я понимаю, что проблем с допуском на ЧМ-2025 по водным видам спорта нет? — Я бы не утверждал до того момента, как начнется, собственно, процесс отбора.

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