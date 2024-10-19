Магия фотоискусства от Лорен Шипман

Фотография обладает волшебным свойством поймать момент перед тем, как он исчезнет. Американская фотограф-самоучка Лорен Шипман (Lauren Shipman) овладела магией фотоискусства и очаровывает зрителей снимками, выходящими за рамки простых кадров.
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