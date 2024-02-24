Канадец переехал в Россию со всей своей семьёй. Потому что дольше терпеть было нельзя

Большая семья канадцев покинула родину и собирается дальнейшую свою жизнь устраивать в России. Вначале Аарон и Анисса с восемью детьми (ещё один сын, старший, остался в Канаде) в 2023 году приехали в Грузию, но закавказская страна им не приглянулась, и они перебрались к нам.