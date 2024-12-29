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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат» или «Динамо» Махачкала могут подписать вратаря «Кайрата» Ульянова свободным агентом

23-летний россиянин может перейти в грозненский клуб свободным агентом – срок его контракта с алматинцами истекает 31 декабря, сообщает Metaratings.

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