Продюсер заявил, что на Наташу Королеву всегда будет спрос

Певица Наташа Королева не собирается бросать петь, из скандала связанного с ее вырезом из эфира. Артистка решила отправится в санаторий в Пятигорске после того, как ее выступление в Кремле вырезали из эфира.
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