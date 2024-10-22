Ученые из Тайваня заявили, что привычка отсыпаться в выходные снижает риск деменции

Исследователи полагают, что дополнительный сон может уменьшать воспаление и укреплять нейронные связи в мозгу Ученые из Национального университетского госпиталя Тайваня в Тайбэе выяснили, что дополнительный сон в выходные снижает риск деменции, пишет "Лента.
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