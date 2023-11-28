9 русских знаменитостей, которые прославились после 40 лет

Сейчас уже трудно кого-то удивить тем, что после 40 лет человек неожиданно меняет профессию. У некоторых ничего не выходит, и они возвращаются к старому виду деятельности, но и есть настоящие звёздочки, которые начали с нуля и стали невероятно успешными.