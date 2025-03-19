Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Свалка цинковых гробов участников СВО - это просто за гранью понимания. А сотрудники ритуального предприятия будут на...Усеянный человече...
  • Elena Guseva
    А шо такое? А если там где-то случился "Посейдон"? А тут вдруг британский тральщик нарисовался, и шо? В смысле, с тра...Британцы в ужасе ...
  • Сергей Гришин
    А британия это хто?Великобритания от...

В Италии выпустили полностью написанную искусственным интеллектом газету

В Италии выпустили полностью написанную искусственным интеллектом газету

Первую в мире газету, полностью написанную искусственным интеллектом (ИИ) выпустили в Италии. Выпуск под названием Il Foglio IA создала ежедневная газета Il Foglio, первый номер был выпущен 18 марта, пишет издание The Guardian.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх