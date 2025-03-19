В Италии выпустили полностью написанную искусственным интеллектом газету

Первую в мире газету, полностью написанную искусственным интеллектом (ИИ) выпустили в Италии. Выпуск под названием Il Foglio IA создала ежедневная газета Il Foglio, первый номер был выпущен 18 марта, пишет издание The Guardian.
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