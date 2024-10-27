Ночью на Гражданском и Северном тушили шесть легковых авто

В ночь на 27 октября петербургские пожарные выезжали тушить сразу шесть легковушек. Информация о первом инциденте по адресу Калининский район, Гражданский проспект, дом 90, корпус 5 поступила на пульт диспетчера пожарной службы 27 октября в 00.