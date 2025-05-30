Родственников погибших солдат ВСУ потрясло число пропавших на границе

Родственники погибших солдат ВСУ крайне обеспокоены масштабом исчезновений военных в Сумской области, а также на приграничных территориях Белгородской и Курской областей, сообщили в российском силовом ведомстве.
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