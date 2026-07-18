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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚡ В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379

⚡ В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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