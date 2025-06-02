ZachXBT раскрыл канадского хакера-подростка, который похитил около 1547 BTC и еще 60 000 Bitcoin Cash источник

Известный исследователь в области кибербезопасности ZachXBT выступил с резкой критикой в адрес канадской правовой системы, требуя реального наказания для подростка-хакера Кэмерона Редмана, похитившего в 2020 году криптовалюту на сумму около $37 млн.
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